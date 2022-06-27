„Нет сюсюкающего тона“: эстонский писатель объясняет, почему взрослые полюбили Гарри Поттера

Первый роман „Гарри Поттер и философский камень“ был издан крохотным тиражом, потому что издатель сильно сомневался в успехе, да и это была книжка для детей. Редкие издательства в то время брались за сотрудничество с авторами детских книг. То, что когда-нибудь ею увлекутся и взрослые – этого никто не мог представить. Даже когда случился бум романа в Америке и Европе, а издательства стали печатать книги с меньшим количеством картинок, с обложкой посерьезнее и некрупным шрифтом специально для взрослых, критики недоумевали, чем же романы так увлекли думающую аудиторию. В основном сходились на том, что этот эффект получился, благодаря хитро закрученному сюжету, в котором сочетается прекрасная фантазия, постепенное очень тонкое раскрытие персонажей, и что важно – события происходят в школе.

Мы спросили писателя П. И. Филимонова в чем секрет бестселлера Джоан Роулинг, как истории о Гарри Поттере повлияли на детей и почему в них влюбились многие взрослые?

- Так с книгами бывает. Какая-то из них вдруг выстреливает. Рецепта бестселлера нет. Серия про Поттера очень хорошо написана. В ней есть противостояние, любовь, вокруг которой все крутится, юмор, колоритный главный злодей, прекрасные друзья главного героя, параллельные сюжеты. Она попадает в архетипы, которые заложены в людях. Почему именно она? Так случилось. Попала туда, где было место, заняла свою нишу.

История волшебная, а взрослые – большие дети, им нравится читать хорошо написанные сказки. Меня она как раз зацепила тем, что в ней нет скидки на детскую литературу, нет сюсюкающего тона, снисхождения к читателю, попытки подстроиться под детей, она написана нормальным языком. Не зря у книг о Гарри Поттере много фанфиков. Всегда на успешные книги пишется много фанфиков. Роулинг – хорошая авторка, что она доказала и после выхода всей серии о Гарри Поттере. Она отлично придумывает истории.