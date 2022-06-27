„Нет сюсюкающего тона“: эстонский писатель объясняет, почему взрослые полюбили Гарри Поттера(5)
25 лет назад вышел первый роман о приключениях Гарри Поттера. Сейчас это одна из самых продаваемых серий книг в истории. Джоан Роулинг знают во всем мире. Интересно, что продажи книг продолжают расти год от года. „История волшебная, а взрослые – большие дети, им нравится читать хорошо написанные сказки,“ – прокомментировал RusDelfi успех историй о Поттере писатель П. И. Филимонов.
Первый роман „Гарри Поттер и философский камень“ был издан крохотным тиражом, потому что издатель сильно сомневался в успехе, да и это была книжка для детей. Редкие издательства в то время брались за сотрудничество с авторами детских книг. То, что когда-нибудь ею увлекутся и взрослые – этого никто не мог представить. Даже когда случился бум романа в Америке и Европе, а издательства стали печатать книги с меньшим количеством картинок, с обложкой посерьезнее и некрупным шрифтом специально для взрослых, критики недоумевали, чем же романы так увлекли думающую аудиторию. В основном сходились на том, что этот эффект получился, благодаря хитро закрученному сюжету, в котором сочетается прекрасная фантазия, постепенное очень тонкое раскрытие персонажей, и что важно – события происходят в школе.
Мы спросили писателя П. И. Филимонова в чем секрет бестселлера Джоан Роулинг, как истории о Гарри Поттере повлияли на детей и почему в них влюбились многие взрослые?
- Так с книгами бывает. Какая-то из них вдруг выстреливает. Рецепта бестселлера нет. Серия про Поттера очень хорошо написана. В ней есть противостояние, любовь, вокруг которой все крутится, юмор, колоритный главный злодей, прекрасные друзья главного героя, параллельные сюжеты. Она попадает в архетипы, которые заложены в людях. Почему именно она? Так случилось. Попала туда, где было место, заняла свою нишу.
История волшебная, а взрослые – большие дети, им нравится читать хорошо написанные сказки. Меня она как раз зацепила тем, что в ней нет скидки на детскую литературу, нет сюсюкающего тона, снисхождения к читателю, попытки подстроиться под детей, она написана нормальным языком. Не зря у книг о Гарри Поттере много фанфиков. Всегда на успешные книги пишется много фанфиков. Роулинг – хорошая авторка, что она доказала и после выхода всей серии о Гарри Поттере. Она отлично придумывает истории.
Дети благодаря романам о Гарри снова начали читать, не все, но многие. Можно сказать, что Роулинг возродила интерес к чтению. Ну и на мировоззрение, думаю, тоже повлияла. Мне сложно судить, как именно, я читал ее во взрослом возрасте. Но она как действительно культовая книга изменила отношение и к детской литературе. При этом она не очень-то и детская.
Изменить жизнь – это в духе Роулинг
В 1990-х годах Джоан Роулинг была безработной и не представляла, что ее литературные фантазии станут мировой сенсацией и большой любовью детей, что почти все люди в мире будут знать историю об очкарике Гарри. А дети будут просить у родителей купить им что-то из атрибутов героев книг: палочки, плащи, шарфы, конфеты и т.п. Снимут фильмы, создадут игры, напишут исследования, аниматоры придумают много праздничных программ по мотивам книг, отроются выставки – это все случится, но позже.
В 2000 году Роулинг получала почетную степень в университете Сент-Эндрюс в Шотландии, о ее творчестве сказали, что книги для детей „по-прежнему способны захватить и очаровать огромную аудиторию“. Действительно, Роулинг боролась за внимание детей с телевидением, индустрией компьютерных игр и просто с падением интереса к чтению. До выхода книг о Гарри Поттере издатели думали, что у детей и подростков не хватит терпения читать длинные книжки. Оказалось – весь вопрос в том, что за книжка попадает в руки ребенку.