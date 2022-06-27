Екатерина Климова сошлась с бывшим мужем

Знакомая пары заявила изданию, что во время пандемии Екатерина и Гела снова стали близко общаться – актер часто приходил к дочке Белле. И, по ее мнению, чувства экс-супругов друг к другу не угасли.

„Возможно, они вновь будут мужем и женой. По-моему, они по-прежнему любят друг друга“, — заявила собеседница одного из центральных изданий.

Она также добавила, что Месхи „все пересмотрел и переоценил“. „Он повзрослел, стал настоящим мужчиной“, — рассказала подруга пары.

Друзья Климовой также подтверждают слова анонимного источника. По их словам, сейчас пара практически живет вместе. „Насколько всерьез они готовы снова к семейной жизни, пока не говорят. Месхи не перестает говорить ей о любви. Катя тоже его не разлюбила“, — утверждают знакомые актрисы.