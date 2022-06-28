ВИДЕО 18+ | „Где оригиналы?“ Гости откровенной выставки были поражены слепками гениталий и ответили, какая часть тела - самая сексуальная

„Чувственность — это максимальная мобилизация сознания; человек напряженно следит за своим партнером, стараясь уловить каждый его звук“, - Милан Кундера.

Есть мнение, что мы живем в одном из самых ханжеских веков за всю историю человечества, и посоревноваться в запрете на чувственность с нами может разве что раннее Средневековье. Мы привыкли разделять все, что нас окружает, на „приличное и неприличное“, презирая страсти , но так ли мы правы в своем стремлении к чопорности и „правильности“?

Новая международная выставка Sensual expression поможет найти ответ на этот вопрос. „Мы не желаем, как это сейчас модно, „бросить вызов обществу“, но мы хотим напомнить и самим себе, и другим: мы – люди – невероятно гармоничные создания: мы чувствуем, мы любим, мы желаем, и все это результат уникальной синергии человеческой души и тела. Эта выставка – праздник жизни в ее самом древнем, глубоком проявлении, это надежда: жизнь продолжается и никогда не остановится“, - рассказывает директор Hearts Art Gallery Мария Шевченко.

В организации мероприятия участвуют партнеры Hearts Art Gallery: эстонское представительство Bentley Motors, Hearts Fine Jewellery и Estonian Golf & Country Club.

„Мы уверены, что наша новая выставка будет иметь большой успех – общество готово посмотреть на себя в зеркало и увидеть, как прекрасна жизнь во всей ее полноте“, - заключила Мария.

Выставка Sensual expression продлится 4 месяца (Hearts Art Gallery, Uus 7). Время работы 12:00–19:00.