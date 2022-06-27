ВИДЕО | „Этот праздник обернулся бедой“: группа „Би-2“ выпустила антивоенный клип

Видео посвящается Алене Мешковой, директору фонда Константина Хабенского, которая умерла в декабре 2021 года (у нее было онкологическое заболевание). В сопроводительном тексте к клипу группа называет Мешкову своей близкой подругой: „За несколько дней до своего ухода она [Мешкова] попросила Леву и Шуру написать для нее колыбельную“.

Режиссер клипа — Макс Шишкин. Песня „Колыбельная“ войдет в новый альбом группы, выход которого запланирован на осень 2022 года.

Напомним, в конце апреля группа отказалась играть в Омске из-за баннера „Za президента“ на концертной площадке, после чего концерты „Би-2“ по инициативе местных властей отменили в Пензе, Астрахани, Уфе и Казани. В мае в Петербурге перенесли на неопределенное время спектакль с участием группы и „Квартета И“.