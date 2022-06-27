У Михаила Ефремова появилась надежда выйти на свободу уже этим летом

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актер может выйти на свободу уже в этом августе. Дело в том, что заслуженный артист пробыл в местах заключения почти четверть срока. Это означает, что он имеет полное право подать заявление с просьбой о замене тюремного срока на принудительные работы.