Грозит ли уголовное дело врачам, которые не спасли Юрия Шатунова

По словам Кудряшова, как только Шатунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Но отправлять к певцу бригаду врачей якобы не стали. „Диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю газель без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его „завести“, не получилось, он уже был мертвым“, – рассказал о последних минутах жизни Шатунова его директор.

„Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности“ — сообщил Следственный комитет. Ранее новости об отказе выслать бригаду врачей к Шатунову не подтвердили на Московской областной станции скорой помощи. „Были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступивших на пульт скорой за данный период. Звонивший житель не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчером был дан исчерпывающий ответ“, – рассказали на станции.

Там заявили, что предлагали оформить вызов бригады, но позвонивший от этого отказался и сам повез пациента в Растуновскую больницу. Когда врачей вызывали уже оттуда, машина приехала через три минуты. Шатунову начали оказывать экстренную помощь и повезли в Домодедовскую больницу. В машине скорой помощи было все необходимое оборудование, заявил представитель станции.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что певца привезли к ним в состоянии клинической смерти. Его пытались реанимировать в течение полутора часов, но сделать это не удалось.