СМИ нашли доказательства женитьбы Прилучного и Зепюр Брутян

При этом, отмечает издание, обязательная юридическая процедура занимает примерно полтора месяца, что говорит о том, что свадьба Прилучного и Брутян должна была состояться в мае.

Первые слухи о романе Павла Прилучного и Зепюр Брутян появились в мае, после того, как звезда сериала „Мажор“ (кстати, со дня на день состоится премьера 4-го сезона) поделился с подписчиками в личном блоге фотографией с ней, сделанной на борту самолета. Актеры отправились в совместный отдых, а впоследствии к ним присоединились дети актера от первого брака с Агатой Муцениеце, 8-летний Тимофей и 6-летняя Мия. Вскоре пару заподозрили в тайной росписи, а теперь и в сожительстве.