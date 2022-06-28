28.06.2022, 10:39
„Хромаю, но ползу“: Дмитрий Нагиев получил травму в театре
ФОТО: Youtube
Актер Дмитрий Нагиев пострадал в результате того, что на него обрушились декорации в одном из театров Калининграда. Об этом сообщает The Voice.
Актер приехал в Калининград, чтобы сыграть в постановке „Кыся“ в областном драматическом театре. После полученной травмы Нагиев продолжил выступать перед зрителями. Врачи диагностировали у артиста ушиб правой голени.
Телеведущий признался, что после падения декорации ему тяжело ходить. „В общем, нормально. Хромаю, но ползу“, — отметил он.