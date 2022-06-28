ВИДЕО | „Форт Боярд“ лишится главной фишки (и это не Паспарту)

Продакшен-студия Adventure Line Productions, которая снимает „Форт Боярд“, еще в феврале 2022 года заявила, что появлявшиеся в шоу тигры Кашмир и Тоска „уйдут на пенсию“.

Их решили не заменять другими тиграми в связи с „эволюцией мышления“ общества, которое стало больше заботиться о благополучии животных, заявили в Adventure Line Productions. Вместо этого живых тигров заменят виртуальные 3D-модели. Как они будут выглядеть, можно увидеть в трейлере нового сезона „Форт Боярд“.

„Сначала мы хотели использовать архивные изображения тигров, но подумали, что зрителям это покажется странным, поскольку они знают, что животных больше нет“, — заявил Huffington Post продюсер „Форт Боярд“ Гийом Раман. Он добавил, что 3D-модели будут взаимодействовать с игроками — например, облизываться, когда те будут пробегать поблизости.

Змей и пауков „новый гуманизм“, кажется, пока не коснулся.

Телеигра „Форт Боярд“ выходит на французском телевидении с 1990 года. Тигры в форте охраняли сокровищницу с золотыми монетами, а также иногда мешали участникам проходить испытания — например, переместиться внутри сокровищницы в железной клетке.