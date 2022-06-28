Регина Тодоренко и Влад Топалов во второй раз стали родителями

Пока сама ведущая держит подробности счастливого события в тайне, судя по всему, в полной мере наслаждаясь материнством. По словам же близких, у звезд родилась дочка. И именно о том, что ждет девочку, Регина упоминала в закулисных разговорах на шоу „Маска“. А также признавалась, что чувствует себя прекрасно и старается вести активный образ жизни.

Напомним, 32-летняя Тодоренко и 36-летний Топалов уже воспитывают трехлетнего сына Майкла. О второй беременности супруги не говорили до последнего, поделившись счастьем уже на последних месяцах. Тогда артистка пришла на съемки очередного выпуска музыкального шоу на НТВ в прозрачном платье, не скрывающем округлившихся форм.

Незадолго до вторых родов семья в полном составе улетела на остров Бали. Его Регина считает своим местом силы. „Мы все в ожидании нового человека. Очень хотим встретиться, — писала ведущая в соцсетях. — Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на Земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали, где я себя чувствую умиротворенной и целостной. Сейчас самая важная задача — сберечь и вырастить жизнь внутри меня“.