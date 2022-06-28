Культура
28.06.2022, 13:09

Умер актер Рауль Таммет

 
Рауль Таммет
Рауль Таммет
ФОТО: Kino-teatr

Эстонский и советский актер и режиссер театра и кино Рауль Таммет умер в возрасте 73 лет.

Рауль Таммет родился в Таллинне 16 апреля 1949 года. В 1972 году он закончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории, в 1980 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.

Известен по ролям в фильмах „Охота за браконьером“ (1976), „Замкнутый круг“ (1983), „Две пары и одиночество“ (1984). Кроме того, он написал сценарий к киноленте „Соло“.

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