28.06.2022, 13:09
Умер актер Рауль Таммет
ФОТО: Kino-teatr
Эстонский и советский актер и режиссер театра и кино Рауль Таммет умер в возрасте 73 лет.
Рауль Таммет родился в Таллинне 16 апреля 1949 года. В 1972 году он закончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории, в 1980 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.
Известен по ролям в фильмах „Охота за браконьером“ (1976), „Замкнутый круг“ (1983), „Две пары и одиночество“ (1984). Кроме того, он написал сценарий к киноленте „Соло“.