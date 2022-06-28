28.06.2022, 15:00
Интрига! Little Big пообещали рассказать секрет Пригожина в ответ на призыв лишить их гражданства
ФОТО: Youtube
Участница группы Little Big Софья Таюрская в Instagram пообещала рассказать „большой маленький секрет“ продюсера Иосифа Пригожина в ответ на его призыв лишить членов коллектива российского гражданства после переезда в США.
„У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?“ — заявила Таюрская. Но пока не рассказала...
Речь идет о словах Пригожина, который назвал музыкантов „малообразованными“ и призвал лишить их российских паспортов. Таким образом продюсер прокомментировал антивоенный клип Little Big, который они выпустили на прошлой неделе.