Близкие Пьера Нарцисса договорились о похоронах звезды
Тело Пьера Нарцисса всё-таки отправят в Камерун после отказа морга выдать его родственникам, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на экс-супругу звезды Валерию Калачеву.
Как рассказала Калачева, разрешились документальные споры, из-за которых 25 июня не состоялось прощание с певцом. Тогда морг отказался выдавать тело артиста, ссылаясь на то, что у него не было гражданства РФ. „Я, как мать, понимаю, что она (мать Нарцисса) хочет полить его своими слезами, с любовью рядом с папой в склепе похоронить. Это моя инициатива, я пошла ей навстречу“, — поделилась женщина.
По словам Калачевой, прощание в Москве пройдет „по высшему пилотажу“. „И друзья хорошо выглядеть будут, некоторые будут в футболках с ним, хор будет петь на его прощании. Будет много роз,“ — пообещала Калачева.
Траурная церемония пройдет 29 июня, а затем гроб с телом Нарцисса транспортируют в Камерун.