Близкие Пьера Нарцисса договорились о похоронах звезды

Как рассказала Калачева, разрешились документальные споры, из-за которых 25 июня не состоялось прощание с певцом. Тогда морг отказался выдавать тело артиста, ссылаясь на то, что у него не было гражданства РФ. „Я, как мать, понимаю, что она (мать Нарцисса) хочет полить его своими слезами, с любовью рядом с папой в склепе похоронить. Это моя инициатива, я пошла ей навстречу“, — поделилась женщина.