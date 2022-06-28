Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

„По сообщениям, сделка заключается в том, что Джонни Депп вернется в роли Джека Воробья в „Пиратах Карибского моря 6“ и в спин-оффе сериала Disney+ о ранней жизни капитана „Черной жемчужины“, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

При этом речь идет о сделке на $300 млн, студия стала интересоваться сотрудничеством с Деппом еще во время его судебной тяжбы с бывшей супругой Эмбер Херд. Представители Disney выразили надежду, что актер „простит их и вернется к роли своего легендарного персонажа“.