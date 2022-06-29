Прах Юрия Шатунова поделили, но могила будет одна
Умершие на прошлой неделе звезды схожи в своей посмертной судьбе: и у Пьера Нарцисса, и у Юрия Шатунова есть близкие в России и за её границами. И если с Пьером до сих пор не могут проститься, то проблему с Юрием решили довольно быстро, хоть и не совсем обычно.
Основную часть праха экс-солиста группы „Ласковый май“ уже захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, оставшуюся часть увезут в Германию, где она будет развеяна над озером. Об этом рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов.
„Не будет никто хоронить Юру второй раз в Германии, захоронение может быть только одно. Оставшуюся часть праха развеют на озере в Германии, как Юра просил“, — сказал он.
Напомним, артист фактически жил на две страны: в России были друзья и основные заработки, в Германии — жена и двое детей.
А с Пьером Нарциссом опять что-то не заладилось, прощание в Москеве опять перенесли — на этот раз на четверг.