Прах Юрия Шатунова поделили, но могила будет одна

Умершие на прошлой неделе звезды схожи в своей посмертной судьбе: и у Пьера Нарцисса, и у Юрия Шатунова есть близкие в России и за её границами. И если с Пьером до сих пор не могут проститься, то проблему с Юрием решили довольно быстро, хоть и не совсем обычно.