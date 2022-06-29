72-летний Рон Перлман женился

Новоиспеченные супруги сыграли скромную свадьбу 14 июня на итальянском побережье. О церемонии Данбар сообщила в соцсетях, поделившись фотографией с церемонии бракосочетания.

Сообщение о свадьбе Перлмана появилось спустя два месяца после развода актера с его первой супругой Опал Стоун, на которой он был женат с 1981 года — и о расставании с которой сообщил в 2020 году. У супругов есть двое общих детей: дочь Блейк Аманда и сын Брэндон Эвери.

Перлман наиболее известен своим участием в супергеройской дилогии Гильермо дель Торо: „Хеллбой: Герой из пекла“ и „Хеллбой 2: Золотая армия“. Кроме того, благодаря эффектной внешности, он сыграл массу злодеев. Также занимается озвучкой: голос актера хорошо знаком фанатам постапокалиптической игры „Fallout“, в которой Перлман озвучивает рассказчика. Не говоря уже о любителях фильмов, мультфильмов и сериалов с оригинальными звуковыми дорожками, в числе которых „Охотники на троллей“, „Перси Джексон и море чудовищ“, „Рапунцель“, „Время приключений“, „Звёздные войны: Войны клонов“, „Американский папаша“, „Аватар: Легенда об Аанге“.