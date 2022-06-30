„Ужас, она - одна из этих!“ Парень был шокирован, когда узнал о своей девушке эту интимную подробность(26)
Молодой мужчина поделился с Naistekas своей проблемой. На выходных он побывал со своей девушкой на пляже и узнал о ней кое-что такое, что повергло его в шок.
„Возможно, после моего рассказа другие тоже начнут замечать это в своем партнере. К сожалению, после этих выходных я стал смотреть на свою девушку совсем другими глазами.
Мы наслаждались пляжным отдыхом, загарали и купались. В какой-то момент моя девушка отплыла от меня подальше. Я поплыл за ней, но она крикнула, чтобы я не приближался. Но я все же подплыл и спросил, в чем дело. „Я там только что пописала“, - сообщила она. И сказала это так спокойно, будто мы говорили о погоде или еще какой-то обыденной вещи. После чего поплыла дальше.
В каком смысле, почему моя 25-летняя девушка говорит мне, что пописала в море? Ей ведь не 4 годика. Я прямо-таки разозлился и сказал, что буквально в 100 метрах от нас ведь стоят общественные туалеты.
“Ой, они такие противные“, - ответила она и повернулась на другой бок. Поскольку я не желал менять тему, к вечеру мы поссорились. Для нее достаточно весомым аргументом было то, что „все так делают“. „Чего ты ноешь?“, - сказала она, закрыла дверь и ушла спать.
И это взрослый человек! Я понимаю, что у ребенка это может произойти случайно. Но взрослая женщина... И ведь специально. Неужели эта мерзкая привычка действительно настолько распространена? В любом случае, после этого у меня отпало всякое желание ходить с ней купаться“.
Бублик обратился в Департамент здоровья с вопросом, запрещено ли справлять малую нужду в водоемах. Ответ был краток: „Не запрещено, но желательно этого не делать. Какого-то большого влияния от этого нет“.