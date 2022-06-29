Украинцы потребовали убрать скандальный российский фильм из программы Карловарского кинофестиваля

По мнению авторов письма, показ ленты отвлечёт внимание международного сообщества от военных преступлений, совершённых в Украине.

В ответ дирекция фестиваля направила украинским коллегам открытое письмо, в котором изложила свою принципиальную позицию в отношении участия ленты в программе „Горизонты“.

„По нашему мнению, — говорится в обращении, — „Капитан Волконогов бежал“ — один из самых примечательных фильмов прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, именно поэтому он был приглашен в программу KVIFFs ещё осенью. Хотя действие фильма происходит в 1938 году, вполне очевидны параллели с сегодняшним днём. Мы считаем, что фильм дает убедительное описание того, как манипулятивные действия деспотического лидера могут влиять на мышление большинства в обществе, целенаправленно создавать врагов режима во имя идеологии и безжалостно уничтожать их, и как такие действия, в конечном итоге, приводят к национальной трагедии. В этом смысле мы рассматриваем фильм „Капитан Волконогов бежал“ как косвенную, но очень четкую критику нынешнего российского государственного режима. Мы считаем, что показ этого фильма сможет вызвать общественную дискуссию, которая привлечет внимание к совпадению основной темы фильма с текущими событиями“.

Также авторы письма отметили, что „Чешская Республика является одной из самых активных европейских стран в плане поддержки Украины, предоставления гуманитарной, политической и военной помощи“. Действительно, с начала войны, Чехия выдала визы военной защиты 400 000 беженцам из Украины. В программе фестиваля участвует четыре фильма украинского производства, а также документальная лента „Мариуполь 2“ литовского режиссёра Мантаса Кведаравичуса, погибшего на территории Украины во время съёмок фильма. В состав жюри нового конкурса Proxima, заменившего в фестивальной программе конкурс East of the West вошёл украинский режиссёр Мирослав Слабошпицкий.

Напомним, что лента „Капитан Волконогов бежал“ была снята с эстонского проката буквально за несколько дней до релиза. Причиной тому послужил тот факт, что фильм частично финансировался Министерством Культуры РФ. На судьбу европейского проката картины не повлиял даже тот факт, что супруги Меркулова и Чупов в первые дни войны осудили российскую агрессию, подписав письмо российских сценаристов с требованием прекратить военные действия в Украине. По слухам, вскоре режиссёрская чета покинула страну. До российского проката, кстати, „Капитан Волкогонов“ также добежать не смог и уже некоторыми критиками объявлен антироссийским.