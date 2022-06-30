ФОТО | Стефан выложил полуобнаженное фото из СПА с пикантными очертаниями ниже пояса

Молодой, красивый брюнет с крепким торсом и белоснежной улыбкой - мечта многих девушек. Но этот красавчик уже занят. Поклонницам остается только любоваться откровенными снимками артиста в его аккаунте в Instagram.



Совсем недавно артист порадовал подписчиков полуобнаженным фото в зеркале ванной комнаты СПА-отеля. Стефан подписал его следущим образом: „Когда ты на меня так смотришь, я весь пылаю“.