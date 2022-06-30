ФОТО | Стефан выложил полуобнаженное фото из СПА с пикантными очертаниями ниже пояса(6)
Певец Стефан Айрапетян, представляющий Эстонию на конкурсе „Евровидение 2022“ порадовал подписчиков новой фотографией в социальной сети Instagram. Не все оказались к такому готовы.
Молодой, красивый брюнет с крепким торсом и белоснежной улыбкой - мечта многих девушек. Но этот красавчик уже занят. Поклонницам остается только любоваться откровенными снимками артиста в его аккаунте в Instagram.
Совсем недавно артист порадовал подписчиков полуобнаженным фото в зеркале ванной комнаты СПА-отеля. Стефан подписал его следущим образом: „Когда ты на меня так смотришь, я весь пылаю“.
Подписчикам пост явно понравился: „Боже мой, не ожидал, что ты запостишь что-то такое!“, „Вау, почему ты такой секси?“, „Восхитительно!“, писали люди в комментариях. Кажется, отдых в СПА пошел артисту на пользу.