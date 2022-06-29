„Может, умер бы“: Александр Розенбаум против травли уехавшего из России Макаревича

Александр Розенбаум в программе „Осторожно, Собчак!“ на YouTube признался, что по-прежнему прекрасно относится к Макаревичу и старается не осуждать его. Рвать узы с теми, кого знал полжизни, из-за давления общества для музыканта неприемлемо.

По словам артиста, лидер „Машины времени“ имел веские причины для того, чтобы покинуть Россию. „Я Андрюшу очень люблю. Я не считаю его предателем! Но я бы так не сделал, как он. Но у него есть свои мысли по этому поводу. Может, он правильно сделал, может, он бы умер от переживаний, если бы не уехал“ — предположил бард.