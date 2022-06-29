29.06.2022, 20:23
Дочь Глюкозы взбунтовалась против собственного пола
ФОТО: Youtube
Потакание Глюкозы прихотям старшей дочери Лидии совершили с девушкой непредвиденное. Она полностью перестала понимать, какого она пола, — сокрушается Day.
15-летний подросток не знает, как определиться со своей столь популярной сейчас гендерной идентичностью: считать себя мальчиком или же девочкой, рассказала Глюкоза в эфире „Нового радио“.
Девочка с ранних лет проявляла в школе свой бунтарский характер, доходило и до исключений из учебных заведений. Но певицу поведение дочери не смущало, да и теперь она не видит ничего страшного в сомнениях девушки: „Главное — быть рядом, когда они определяются, поддерживать их, когда они себя ищут. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений“.