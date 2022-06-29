Дочь Глюкозы взбунтовалась против собственного пола

Девочка с ранних лет проявляла в школе свой бунтарский характер, доходило и до исключений из учебных заведений. Но певицу поведение дочери не смущало, да и теперь она не видит ничего страшного в сомнениях девушки: „Главное — быть рядом, когда они определяются, поддерживать их, когда они себя ищут. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений“.