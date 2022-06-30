Автор хита „I Believe I Can Fly“ Ар Келли сел в тюрьму на 30 лет

В ходе процесса пострадавшие заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны Ар Келли, о том, что он держал их взаперти против их воли, шантажировал их и контролировал их жизни. Присяжные признали его виновным в сентябре 2021 года. Ему грозило пожизненное заключение, но суд смягчил приговор.