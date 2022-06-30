Отлетался... Автор хита I Believe I Can Fly Ар Келли сел в тюрьму на 30 лет
В Нью-Йорке суд приговорил певца Ар Келли к 30 годам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию женщин и несовершеннолетних девушек, — сообщает „Медуза“.
В ходе процесса пострадавшие заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны Ар Келли, о том, что он держал их взаперти против их воли, шантажировал их и контролировал их жизни. Присяжные признали его виновным в сентябре 2021 года. Ему грозило пожизненное заключение, но суд смягчил приговор.
Ар Келли намерен подать апелляцию, заявили его адвокаты. Как пишет Reuters, он проходит обвиняемым по еще нескольким делам, в том числе связанным с детской порнографией.
Ар Келли (настоящее имя — Роберт Келли) получил известность в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле RʼnʼB. Он обладатель трех „Грэмми“ и автор хита „I Believe I Can Fly“ из фильма „Космический джем“.