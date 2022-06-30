Умер Анатолий Полянкин, уволивший Константина Райкина из его вуза и попавший под следствие

Полянкин скончался в реанимации одной из московских больниц, куда его доставили в тяжелом состоянии. За последний месяц это была уже вторая его госпитализация.

С апреля 2022 года Анатолий Полянкин находился под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело было заведено по заявлению бывшего художественного руководителя ВШСИ Константина Райкина.

Ранее, в конце марта, Полянкин приказал приостановить деятельность Высшей школы сценических искусств до 1 июня, а затем снял Райкина с поста худрука учебного заведения, заодно упразднив саму эту должность. Событие вызвало огромный общественный резонанс, а в студсовете ВШСИ это решение назвали неприемлемым. Райкин же заявлял, что Полянкин обманным путем заставил его подписать документы о передаче всех активов, включая театральную школу. По версии следствия, ректор участвовал в рейдерском захвате активов Фонда им. Аркадия Райкина, включающих в себя не только ВШСИ, но и часть ТЦ „Райкин Плаза“. Полянкин своей вины по делу не признавал.

Райкин же в мае не просто вернулся в вуз, но уже в качестве и.о. ректора.