Три эстонских актера получили ведущие роли в сериале о крушении парома „Эстония“

С 30 мая проходят съемки сериала о катастрофе парома „Эстония“ в Бельгии, где находится один из крупнейших в мире крытых бассейнов. Для съемок там была построена частичная модель парома „Эстония“.



Помимо Бельгии, съемки пройдут в Финляндии, Швеции, Эстонии и Турции. Съемочная группа будет снимать в Эстонии с 10 августа по 9 сентября.

Сейчас уже известны и эстонские актеры, которые будут сниматься в сериале. На главные роли были приглашены Герт Раудсепп, Прийт Пиус и Юхан Ульфсак. Кроме них в сериале появятся такие эстонские актеры, как Арнольд Роосте, Эгон Нутер, Маттиас Винт, Райн Симмул, Янек Тамм, Каспар Вельберг, Грете Кукк и Дорис Тислар.

Соавторами сценария к сериалу „Эстония“ стали Андрис Фелдманис и Ливиа Ульман. Художник по костюмам - Яанус Вахтра, гример - Кайре Хендриксон. Сериал является результатом сотрудничества Финляндии (производство Fisher King), Эстонии (Amrion), Швеции (Kärnfilm) и Бельгии (Panache Productions). Бюджет составляет 15 миллионов евро. Для сравнения, бюджет самого дорогого сериала в истории эстонского телевидения, „Банк“, составил около €1,6 млн.