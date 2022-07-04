ФОТО 18+ | Правда о том, сколько на самом деле зарабатывают эстонские звезды Оnlyfans

Продавать свои эротические и порнографические фото и видео на OnlyFans эстонских женщин мотивирует перспектива заработать легкие деньги и поднять свою низкую самооценку. Об этом пишет Керли Соэ в своей недавно защищенной бакалаврской работе на факультете социальных наук Тартуского университета - первом в Эстонии исследовании о создании контента для OnlyFans.