Секс
04.07.2022, 12:55

ФОТО 18+ | Правда о том, сколько на самом деле зарабатывают эстонские звезды Оnlyfans

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Pucci-Helen: после свадьбы я начну выкладывать еще больше контента!
ФОТО: Erakogu, Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

Продавать свои эротические и порнографические фото и видео на OnlyFans эстонских женщин мотивирует перспектива заработать легкие деньги и поднять свою низкую самооценку.

Продавать свои эротические и порнографические фото и видео на OnlyFans эстонских женщин мотивирует перспектива заработать легкие деньги и поднять свою низкую самооценку. Об этом пишет Керли Соэ в своей недавно защищенной бакалаврской работе на факультете социальных наук Тартуского университета - первом в Эстонии исследовании о создании контента для OnlyFans.

„Для тех, кто начал заниматься этим в качестве хобби, это быстро становится работой. Их менталитет меняется на: „Хорошо, я сделаю это. Пусть это для меня некомфортно, но мне заплатят“.

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