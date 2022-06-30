Культура
30.06.2022, 13:25

Так вы еще не отдыхали! 8 июля на борту диско-корабля VENUS пройдет грандиозная вечеринка-путешествие GRAND VOYAGE!

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Grand Voyage 2022
Grand Voyage 2022
ФОТО: pressifoto

Вы можете оказаться в самом эпицентре этой зажигательной вечеринки и закружиться в энергичном танце под самые популярные и современные танцевальные хиты. A в это время, в свете вечерней подсветки за бортом будут блистать самые завораживающие архитектурные шедевры нашей столицы.

Судно оснащено всеми удобствами (крытый танцпол, бар, сидячие места, возможность выхода на палубу и т.д.) и приспособлено для любой погоды! ☀

Отплываем с Lennusadam ровно в 23.00 (Vesilennuki 6, 10145 Tallinn, Pier N3)
На входе действует Face Control. В сильно нетрезвом состоянии вход строго запрещён!

В ПРОДАЖЕ ОСТАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ 100 БИЛЕТОВ!

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ЗДЕСЬ: https://ticketbest.eu/performances/123

Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/6194810640558981


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