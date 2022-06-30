Так вы еще не отдыхали! 8 июля на борту диско-корабля VENUS пройдет грандиозная вечеринка-путешествие GRAND VOYAGE!(1)
Вы можете оказаться в самом эпицентре этой зажигательной вечеринки и закружиться в энергичном танце под самые популярные и современные танцевальные хиты. A в это время, в свете вечерней подсветки за бортом будут блистать самые завораживающие архитектурные шедевры нашей столицы.
Судно оснащено всеми удобствами (крытый танцпол, бар, сидячие места, возможность выхода на палубу и т.д.) и приспособлено для любой погоды! ☀
Отплываем с Lennusadam ровно в 23.00 (Vesilennuki 6, 10145 Tallinn, Pier N3)
На входе действует Face Control. В сильно нетрезвом состоянии вход строго запрещён!
В ПРОДАЖЕ ОСТАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ 100 БИЛЕТОВ!
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ЗДЕСЬ: https://ticketbest.eu/performances/123
Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/6194810640558981