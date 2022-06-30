Овдовел руководитель легендарного советского ВИА „Ариэль“

„Сегодня моей Оленьки не стало... 47 лет вместе... Жили по-всякому, но.. Моя вторая половинка — это часть моего не только тела, а существования... Спасибо, моя любовь, за двух гениальных детей! Покойся с миром! Я люблю тебя!“ — написал Валерий Ярушин в Фейсбуке.

Свадьба музыканта получилась оригинальной: молодожёны проехались на „карете“ по улицам родного Челябинска (в том же году „Ариэль“ выпустил кавер „Песни старого извозчика“ Леонида Утёсова).

ВИА „Ариэль“ в „классическом“ варианте был образован в Челябинске в 1967 году и стал одним из немногих российских провинциальных ансамблей, известных во всём СССР. Наиболее известны в его исполнении песни „В краю магнолий“, „Тишина“, „Заповедные места“, „Зимы и вёсны“ и обработки народных песен.