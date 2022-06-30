Наташа Королева сделала признание о своей болезни

С тех пор пятна на коже то появляются, то пропадают – все это вызывает сильный дискомфорт.

„Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле“, — приложила она снимок с пятнами на теле, которые проявились за ночь.

Кстати, сложная экономическая ситуация вынудила и Королёву сменить сферу деятельности: теперь и она зовёт поклонниц на свой „марафон красоты и здоровья“. Входят ли в курс основы редактирования фото, не уточняется.