30.06.2022, 17:32
Наташа Королева сделала признание о своей болезни
ФОТО: Youtube
Певица Наташа Королева рассказала, что годами страдает от крапивницы. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях она призналась, что впервые заболевание проявилось у нее в возрасте 23 лет.
С тех пор пятна на коже то появляются, то пропадают – все это вызывает сильный дискомфорт.
„Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле“, — приложила она снимок с пятнами на теле, которые проявились за ночь.
Кстати, сложная экономическая ситуация вынудила и Королёву сменить сферу деятельности: теперь и она зовёт поклонниц на свой „марафон красоты и здоровья“. Входят ли в курс основы редактирования фото, не уточняется.