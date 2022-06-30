Таллинн глазами великого Шаляпина: за границей живут куда лучше, чем нам говорят в Петербурге

Федор Шаляпин не принял революцию. И после победы красных в гражданской войне, по свидетельству его друга - художника Константина Коровина - постепенно искал пути отъезда из Советской России („Большевистская практика оказалась еще страшнее большевистских теорий“, - говаривал певец). Однако к перспективам эмиграции относился весьма скептически - считал, что его попросту не выпустят. Однако уже в 1921 году Шаляпина ожидал сюрприз.