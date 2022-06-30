30.06.2022, 19:59
В Пыхья-Таллинне начинаются летние утренники и концерты в парках
ФОТО: Facebook
В пятницу, 1 июля, в парке Каламая состоятся мероприятия для всей семьи — в 11 часов начнётся детский утренник, а в 18 — концерт Калле Сеппа.
„Летний Пыхья-Таллинн хорош помимо природы и культурными мероприятиями. Уже ставшие традицией летние детские утренники и концерты состоятся в этом году в наших парках 1, 8 и 15 июля. В пятницу, 1 июля, ждем всех на утренник и концерт в парке Каламая“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Детей в 11 часов ждет шоу мыльных пузырей со свинкой Пеппой и маленьким Пони, а в 18 часов начнется концерт Калле Сеппа.
Мероприятия для всей семьи также состоятся 9 июля в парке на Штромке и 15 июля в Коплиском парке Казе. Вход свободный.
Дополнительная информация об утренниках и концертах в Facebook.