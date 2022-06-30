В Пыхья-Таллинне начинаются летние утренники и концерты в парках

„Летний Пыхья-Таллинн хорош помимо природы и культурными мероприятиями. Уже ставшие традицией летние детские утренники и концерты состоятся в этом году в наших парках 1, 8 и 15 июля. В пятницу, 1 июля, ждем всех на утренник и концерт в парке Каламая“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.