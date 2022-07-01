Концерты Розенбаума в Израиле отменили без объяснения причин
Певец Александр Розенбаум в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube-канале „Осторожно, Собчак“ рассказал об отмененных концертах.
По словам певца, его запланированные в Израиле концерты отменили без объяснения причин. Собчак предположила, что это могло произойти потому, что Розенбаум спел для российских военных, раненных во время спецоперации на Украине. „Во-первых, я врач, во-вторых, это мои раненые соотечественники. Более того, я и украинским раненым с удовольствием спою“, — сказал он, добавив, что сделал бы это без освещения своего визита журналистами и готов стать „голубем мира“.
В августе 2015 года украинский минкульт обнародовал „черный список“ деятелей культуры, в том числе из России, которые „создают угрозу национальной безопасности“. Туда, в частности, вошли Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Но его действие на Израиль не распространялось.