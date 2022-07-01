Вышла посмертная „пророческая“ песня Юрия Шатунова

Директор Шатунова Аркадий Кудряшов назвал композицию „пророческой“. Также он добавил, что изначально песню планировалось включить в альбом, но позже было принято решение выпустить ее отдельно.

А вездесущий Юрий Лоза уже высказался на этот счёт. По его словам, звание мёртвому артисту ни к чему, а вот при жизни могло бы пригодиться.