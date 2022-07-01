Шоубиз
01.07.2022, 13:59

Вышла посмертная „пророческая“ песня Юрия Шатунова

 
Ю. Шатунов
Ю. Шатунов
ФОТО: Youtube

Композицию „Каждому своё“ опубликовали представители музыканта на следующий день после его похорон. Песня длится четыре минуты и рассказывает о предательстве, прощении и свободе.

Директор Шатунова Аркадий Кудряшов назвал композицию „пророческой“. Также он добавил, что изначально песню планировалось включить в альбом, но позже было принято решение выпустить ее отдельно.

Тем временем поклонники исполнителя создали петицию о присвоении любимцу звания Народного артиста России посмертно. В Госдуме пообещали „рассмотреть“ обращение.

А вездесущий Юрий Лоза уже высказался на этот счёт. По его словам, звание мёртвому артисту ни к чему, а вот при жизни могло бы пригодиться.

RusDelfi
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