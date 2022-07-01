01.07.2022, 13:59
Вышла посмертная „пророческая“ песня Юрия Шатунова
ФОТО: Youtube
Композицию „Каждому своё“ опубликовали представители музыканта на следующий день после его похорон. Песня длится четыре минуты и рассказывает о предательстве, прощении и свободе.
Директор Шатунова Аркадий Кудряшов назвал композицию „пророческой“. Также он добавил, что изначально песню планировалось включить в альбом, но позже было принято решение выпустить ее отдельно.
Тем временем поклонники исполнителя создали петицию о присвоении любимцу звания Народного артиста России посмертно. В Госдуме пообещали „рассмотреть“ обращение.
А вездесущий Юрий Лоза уже высказался на этот счёт. По его словам, звание мёртвому артисту ни к чему, а вот при жизни могло бы пригодиться.