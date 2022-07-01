РОЗЫГРЫШ | „Бублик“ разыгрывает 4 билета на концерт Моргенштерна в Таллинне

Новый альбом Моргенштерна „Million Dollar: Happiness“, вышедший буквально несколько дней назад, только за первые сутки после релиза собрал 21 миллион прослушиваний в социальной сети „ВКонтакте“, побив рекорд площадки по количеству стримов за один день. Тем временем его предыдущий альбом „Легендарная пыль“, написанный в 2020 всего за неделю в прямом эфире, собрал уже более 94 миллионов прослушиваний в соцсети.