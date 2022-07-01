01.07.2022, 15:29
РОЗЫГРЫШ | „Бублик“ разыгрывает 4 билета на концерт Моргенштерна в Таллинне(3)
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23 сентября в MJClub состоится концерт Моргенштерна. „Чертов гений“ , обладатель званий „Женщина года“, „Человек года – 2020“ по версии GQ и один из самых успешных рэп-исполнителей России приезжает в Эстонию!
Условия розыгрыша смотрите ЗДЕСЬ.
Результаты 10 июля!
Удачи!
Новый альбом Моргенштерна „Million Dollar: Happiness“, вышедший буквально несколько дней назад, только за первые сутки после релиза собрал 21 миллион прослушиваний в социальной сети „ВКонтакте“, побив рекорд площадки по количеству стримов за один день. Тем временем его предыдущий альбом „Легендарная пыль“, написанный в 2020 всего за неделю в прямом эфире, собрал уже более 94 миллионов прослушиваний в соцсети.
Билеты и инфо ЗДЕСЬ.