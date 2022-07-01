Романтика белых ночей на фестивале в Хаапсалу

Музыкальный фестиваль „Белые ночи“ в Хаапсалу – преемник атмосферы фестиваля Чайковского, насыщающий музыкальную палитру курортного города красивой романтической музыкой. „На этот фестиваль стоит выделить время, чтобы насладиться концертами, посетить кафе и художественные галереи и позволить себе приятные и спокойные выходные, присутствовать в каждом моменте, сопереживать музыкантам и музыке и жить в сиюмитном музыкальном моменте“, — говорит руководитель Eesti Kontsert Керту Орро.

В эти выходные в Хаапсалу соберутся музыкальные сливки Эстонии: виолончелист Марсель Йоханнес Китс и Таллиннский камерный оркестр под управлением дирижера Андреса Кальюсте, трио Hämarik («Сумерки“) в составе Трийн Руубель (скрипка), Теодора Синка (виолончель) и Стена Хейноя (фортепиано), а также спецсостав струнных виртуозов: Анна-Лиза Безродная (скрипка), Йоханнес Пыльд (скрипка), Кайя Лукас (альт), Сандра Климайте (альт), Ян-Эрик Густафсон (виолончель) и Индрек Лейватегия (виолончель). Эстонские меломаны давно не видели дома этих струнников, да еще и в таком составе!

Приглашенные музыканты прибыли в этом году из Латвии. Смешанный хор „Латвия“, представляющий мировую элиту хоровых коллективов, исполнит в Хаапсалуской домской церкви под управлением Мариса Сирмайса русскую духовную музыку. На большом концерте под открытым небом во дворе Хаапсалуского епископского замка выступит самобытный ансамбль Dagamba, иронично именуемый в латвийских СМИ „хулиганами классической музыки“ за дерзкое сочетание мировых хитов, рок-, поп- и классической музыки. Ядро ансамбля составляют известные классические виолончелисты, друзья детства Валтерс Пуце и Антон Троцюк. Состав пополнился замечательными музыкантами, друзьями и единомышленниками. В 2019 году коллектив выступил с амбициозной программой, вдохновленной произведениями Чайковского, на Arēna Rīga.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Июльская программа музыкальных фестивалей довольно богатая: с 1 по 9 июля Ида-Вирумаа принимает фестиваль „Музыка семи городов“, с 7 по 9 июля пройдут Дни оперы в Пярну, с 11 по 15 июля состоится фестиваль ансамбля Hortus Musicus „In Horto Regis“, а Дни оперы на острове Сааремаа развернутся с 20 по 24 июля.