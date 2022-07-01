01.07.2022, 16:00
Моргенштерн возвращается в Россию
ФОТО: Youtube
Рэпер Моргенштерн в своем Instagram сообщил подписчикам, что намерен вернуться в Россию. Он рассказал, что купил авиабилет из Праги в Москву.
Также музыкант призвал забронировать место в его ресторане Kaif Provenance. Это при том, что около двух недель назад сообщалось, что заведение исполнителя закрывается. Правоохранительные органы наложили на него штраф после того, как в ресторане изъяли алкоголь, который продавали без разрешения на это. Продажу осуществляли под видом выездного обслуживания.
В последние месяцы Моргенштерн проживал в Дубае. Рэпер сообщил в начале июня, что хочет выпустить последний в своей карьере альбом на русском языке. Певец планирует записать совместные композиции с The Limba и ЛСП.