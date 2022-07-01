Моргенштерн возвращается в Россию

Также музыкант призвал забронировать место в его ресторане Kaif Provenance. Это при том, что около двух недель назад сообщалось, что заведение исполнителя закрывается. Правоохранительные органы наложили на него штраф после того, как в ресторане изъяли алкоголь, который продавали без разрешения на это. Продажу осуществляли под видом выездного обслуживания.