Культура
02.07.2022, 11:00

По многочисленным просьбам анонсирован дополнительный концерт Максима Галкина в Тарту

 (38)
Maksim Galkin
Maksim Galkin
ФОТО: pressifoto

В связи с большим спросом и просьбой поклонников творчества Максима Галкина, анонсирован дополнительный концерт в городе Тарту 8 августа 2022 года. Билеты уже в продаже!

8.08.2022 Tartu концертном доме Vanemuise, с большим сольным концертом выступит Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего настоящий Артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный Максим Галкин.

Магия его таланта никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы по всей стране и за ее пределами.

Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлёст: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу.

Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.

Миниатюры, репризы театральные зарисовки, совсем новые номера, а также давно знакомые и любимые зрителями постановки. В исполнении Максима они не утрачивают своей артистической ценности, и, как любимая песня, звучат на повторе, вызывая ностальгическую улыбку. Концерт Максима Галкина – это, фейерверк впечатлений, вулкан взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения не только в день мероприятия, но и на несколько недель вперед.

Его номера не устаревают, его залы не пустеют, его шутки не стареют.

Потому что настоящий талант никогда не выйдет из моды...

Билеты ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (38)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии