В эту субботу в Центре русской культуры состоится цыганский фестиваль(2)
2 июля в 18.00 в Центре русской культуры состоится RomFest-2022! Приходите посмотреть зажигательные танцы и послушать душевные песни. Информация о билетах ЗДЕСЬ.
ОПАСНЫЕ МИФЫ ПРО ЦЫГАН
Миф 1. Цыгане – кочевой народ.
Ромы давно ведут оседлый образ жизни. Кочевым народом ромов считали в средневековье, а уже несколько веков не зафиксировано ни одного массового переселения.
Миф 2. Цыгане воруют детей.
„Если не будешь слушаться, то придут цыгане и заберут тебя“, – такие слова слышал едва ли не каждый ребенок от своих родителей. Но это так запечатлевается в памяти, что необдуманное выражение стало несомненным фактом в обществе.
Миф 3. Существование „цыганского барона“.
Большинство думает, что это важный взрослый человек, который решает проблемы лагеря с властными структурами и держит всех ромов под своим контролем.
Немного странно, что свободолюбивый народ подчиняется одному человеку. Ромы интегрируются в то общество, где проживают. И подчиняются власти так же, как и другие общины. А важные вопросы решают общим собранием, где нет главного, а учитывается мнение каждого.
Миф 4. Все ромки умеют гадать и раскладывать на картах или прочитать по руке судьбу человека.
Издавна таким образом женщины зарабатывали деньги, однако гадать умеет не каждая, а то и вообще единицы. Но пока люди в это верят – до тех пор этим стереотипом пользуются нечестные люди.
Миф 5. Все цыгане чуть ли не с рождения умеют играть на гитаре.
Когда-то в некоторых регионах Российской империи помещики любили на своей свадьбе три вещи: медведя, красные рубашки и гитары. Ромы за деньги развлекали публику. Однако не каждый из ромов имеет такой талант. Венгерские ромы, например, любят играть на скрипке, но тоже не все.
Миф 6. Все ромы в мире одинаковы.
„Цыган – он и в Африке цыган“? Это утверждение далеко от истины. Есть ромская речь, но как и украинская, имеет несколько диалектов, которые зависят от географического расположения. Так же отличается и ромская культура, ведь на нее влияет религия того региона, где они проживают.
Источник: https://zmina.info/