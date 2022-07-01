В эту субботу в Центре русской культуры состоится цыганский фестиваль

ОПАСНЫЕ МИФЫ ПРО ЦЫГАН

Миф 1. Цыгане – кочевой народ.

Ромы давно ведут оседлый образ жизни. Кочевым народом ромов считали в средневековье, а уже несколько веков не зафиксировано ни одного массового переселения.

Миф 2. Цыгане воруют детей.

„Если не будешь слушаться, то придут цыгане и заберут тебя“, – такие слова слышал едва ли не каждый ребенок от своих родителей. Но это так запечатлевается в памяти, что необдуманное выражение стало несомненным фактом в обществе.

Миф 3. Существование „цыганского барона“.

Большинство думает, что это важный взрослый человек, который решает проблемы лагеря с властными структурами и держит всех ромов под своим контролем.

Немного странно, что свободолюбивый народ подчиняется одному человеку. Ромы интегрируются в то общество, где проживают. И подчиняются власти так же, как и другие общины. А важные вопросы решают общим собранием, где нет главного, а учитывается мнение каждого.

Миф 4. Все ромки умеют гадать и раскладывать на картах или прочитать по руке судьбу человека.

Издавна таким образом женщины зарабатывали деньги, однако гадать умеет не каждая, а то и вообще единицы. Но пока люди в это верят – до тех пор этим стереотипом пользуются нечестные люди.

Миф 5. Все цыгане чуть ли не с рождения умеют играть на гитаре.

Когда-то в некоторых регионах Российской империи помещики любили на своей свадьбе три вещи: медведя, красные рубашки и гитары. Ромы за деньги развлекали публику. Однако не каждый из ромов имеет такой талант. Венгерские ромы, например, любят играть на скрипке, но тоже не все.

Миф 6. Все ромы в мире одинаковы.

„Цыган – он и в Африке цыган“? Это утверждение далеко от истины. Есть ромская речь, но как и украинская, имеет несколько диалектов, которые зависят от географического расположения. Так же отличается и ромская культура, ведь на нее влияет религия того региона, где они проживают.