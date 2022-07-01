„Из нас делают пушечное мясо и нелюдей“: Юрий Шевчук дал большое интервью „Голосу Америки“

О преследованиях 40 лет назад и сейчас

Мы впервые дали концерт в Уфе где-то в мае (а вы знаете, что наш порт приписки — Уфа, родная Башкирия) 1982-го года. Мы тогда сделали первый в городе мощный альтернативный рок-концерт — с аппаратурой, собирали со всей Уфы колонки, в Нефтяном институте, из которого вышли многие олигархи потом, а тогда там в профкоме были наши ребята. Мы дали тогда концерт — и после этого нас „прикрыли“. И ровно через 40 лет в той же самой Уфе после этого концерта нам тоже запретили „живую“ деятельность. То есть мы в эту воду вошли дважды с перерывом в 40 лет.

За песню „Не стреляй“ я тогда получил… Меня вначале вызвали в отдел культуры обкома партии, потом благополучно выгнали из Комсомола, а потом уже были беседы в КГБ. Сейчас мне грозит суд, но тогда тоже мне перед носом махали статьей, я помню — 2-3 года тюрьмы и 2-3 года ссылки.

О разговоре с полицией после концерта в Уфе

После Уфы я оказался в гримерке среди многочисленных представителей следственных органов. Сразу после концерта! Там за спиной 10 тысяч зрителей орут: „ДДТ, Шевчук, Юра!!!“, я иду по коридору в свою гримерную — и тут вдруг справа какой-то омоновец, слева какой-то омоновец, и их как-то всё больше и больше. Я думаю: „Ну, может быть, охрана“. Открываю дверь гримерки и говорю: „Заходите, давайте быстро сфотографируемся: я весь мокрый, мне надо переодеться“. Наткнулся на такие странные ухмылочки: „А мы по другому вопросу“. Заходят, и час была беседа, подписи каких-то бумаг, чтение протоколов и так далее.

Я им хорошую лекцию прочитал о войне и мире. Я им рассказал ту же самую историю про „Не стреляй“: „Ваши коллеги 40 лет назад то же самое мне предъявляли, только за другую войну, а через пару-тройку лет власть-то поменялась в стране. А что вы будете делать, если вдруг власть поменяется? Куда вы пойдете работать?“ Они призадумались.

О нежелании людей говорить про войну