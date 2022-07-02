Крупнейшее в мире кулинарное шоу „МастерШеф“ пришло в Эстонию
Telia Inspira начнёт осенью транслировать в Эстонии крупнейшую и известнейшую в мире кулинарную программу „МастерШеф“, открытые предварительные туры для участия в которой пройдут в июле и августе в Таллинне, Тарту и Пярну.
В предварительных турах судьи выберут 12 финалистов, которым предстоит выполнить увлекательные задания. Победитель 12-серийного сериала получит приз в размере 10 000 евро и желанный титул лучшего повара „МастерШеф Эстония“.
„У всех эстонских поваров-любителей есть возможность проверить свои навыки и выяснить, кто из них лучший“, — прокомментировал Орм Оя, судья и ведущий „МастерШеф Эстония“. „Будь вы футболистом, музыкантом, секретарём, топ-менеджером или учителем – испытывающему страсть к кулинарному искусству человеку не нужно быть профессионалом или шеф-поваром, чтобы создавать потрясающие блюда. Поэтому в любом случае стоит испытать себя в программе „МастерШеф Эстония“, — призвал Оя к участию и регистрации в программе.
„В мире нет более крупного формата кулинарного шоу, чем „МастерШеф“, а его эстонскую версию мы ждали более десяти лет. Великолепный подарок от Inspira нашим телезрителям“, — рассказал продюсер программы Каупо Карелсон.
Руководитель отдела развлечений и ТВ компании Telia Карл Антон добавил, что показ программы „МастерШеф Эстония“ нашей публике — это для Inspira шаг вперёд к цели стать ещё более крупным и разносторонним каналом, предлагающим интересный контент. „Мы представим зрителям также и другие всемирно известные качественные передачи и фильмы. Кроме того, летом и осенью Inspira будет предлагать прямые трансляции с концертов, мероприятий, спортивных соревнований, турниров по э-спорту и много оригинального продукта“, — подтвердил он.
Работу поваров-любителей будут оценивать ведущие повара кулинарного мира Эстонии
Лучшего повара-любителя в Эстонии определят трое строгих судей: шеф-повар лучших ресторанов Эстонии Орм Оя, легенда среди пекарей Ыйе Притсон и мастер замечательных ужинов и неземных вкусов Михкель Хейнметс.
В качестве шеф-повара Орм Оя трижды приводил топовый ресторан NOA Peakoka Saal к титулу лучшего ресторана стран Балтии и победителя престижного ресторанного гида White Guide, а также снова делал популярным знаменитый ресторан La Bottega. В 2019 году организация European Young Leaders назвала его одним из самых влиятельных молодых руководителей. Он является шеф-поваром арт-ресторана Art Prior и сооснователем инновационного фудсервиса Clean Kitchen. Орм — прямолинейный, но в то же время очень чуткий человек, предъявляющий высокие требования к себе и другим.
Ыйе Притсон — настоящая волшебница в приготовлении пирожных, которая занимается созданием изысканных яств уже более четырёх десятков лет. Ыйе является главным кондитером и креативным директором Gustav Cafe с момента его основания в 2005 году, когда в Тарту открылось первое кафе Gustav под названием Werner. Под руководством Ыйе начался весь мир кондитерских изделий ручной работы Gustav, и все его вкусы одобряются ею, прежде чем попасть к клиентам. В 2019 году Союз пищевой промышленности Эстонии присвоил ей титул „Мастер с душой“ за многолетний вклад и исключительную приверженность делу.
За свою карьеру длиной в пару десятков лет Михкель Хейнметс готовил блюда в ресторанах семи разных стран. Он практиковал под руководством многих награждённых звёздами Michelin поваров и победителей самого престижного кулинарного конкурса в мире. Михкель помог открыть несколько лучших эстонских ресторанов, а также был шеф-поваром ресторана Dinner in the Sky в нашем регионе. В настоящее время он завоёвывает своими блюдами сердца своих клиентов в собственном ресторане iiU mekk на острове Кассари в уезде Хийумаа.
Открытые предварительные туры для участия в программе пройдут в июле и августе в Таллинне, Тарту и Пярну. Регистрация на программу и более подробная информация: www.masterchef.ee
Открытые отборочные туры для участия в шоу пройдут:
в субботу, 16 июля, в Таллинне, на фуд-корте Viru Toidutänav в Viru Keskus;
в субботу, 30 июля, в Пярну, на фестивале уличной еды „Пярнуская улица вкусов“;
в субботу, 6 августа, в Тарту, на Тартуском фестивале еды и вина.