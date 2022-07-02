Крупнейшее в мире кулинарное шоу „МастерШеф“ пришло в Эстонию

В предварительных турах судьи выберут 12 финалистов, которым предстоит выполнить увлекательные задания. Победитель 12-серийного сериала получит приз в размере 10 000 евро и желанный титул лучшего повара „МастерШеф Эстония“.

„У всех эстонских поваров-любителей есть возможность проверить свои навыки и выяснить, кто из них лучший“, — прокомментировал Орм Оя, судья и ведущий „МастерШеф Эстония“. „Будь вы футболистом, музыкантом, секретарём, топ-менеджером или учителем – испытывающему страсть к кулинарному искусству человеку не нужно быть профессионалом или шеф-поваром, чтобы создавать потрясающие блюда. Поэтому в любом случае стоит испытать себя в программе „МастерШеф Эстония“, — призвал Оя к участию и регистрации в программе.

„В мире нет более крупного формата кулинарного шоу, чем „МастерШеф“, а его эстонскую версию мы ждали более десяти лет. Великолепный подарок от Inspira нашим телезрителям“, — рассказал продюсер программы Каупо Карелсон.

Руководитель отдела развлечений и ТВ компании Telia Карл Антон добавил, что показ программы „МастерШеф Эстония“ нашей публике — это для Inspira шаг вперёд к цели стать ещё более крупным и разносторонним каналом, предлагающим интересный контент. „Мы представим зрителям также и другие всемирно известные качественные передачи и фильмы. Кроме того, летом и осенью Inspira будет предлагать прямые трансляции с концертов, мероприятий, спортивных соревнований, турниров по э-спорту и много оригинального продукта“, — подтвердил он.

Работу поваров-любителей будут оценивать ведущие повара кулинарного мира Эстонии

Лучшего повара-любителя в Эстонии определят трое строгих судей: шеф-повар лучших ресторанов Эстонии Орм Оя, легенда среди пекарей Ыйе Притсон и мастер замечательных ужинов и неземных вкусов Михкель Хейнметс.