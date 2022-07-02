02.07.2022, 12:43
Группа „Мираж“ обвинила Маргариту Суханкину в „жульничестве“
ФОТО: Youtube
Гитарист группы „Мираж“ Алексей Горбашов пожаловался, что экс-солистка Маргарита Суханкина незаконно исполняет песни, принадлежащие музыкальному коллективу, тем самым нарушая авторские права.
Горбашов рассказал, что певица покинула состав группы в 2016 году, после чего приобрела права на исполнение песен „Миража“ на полгода за 2,4 млн руб (около 40 тыс. евро). Однако впоследствии Суханкина решила не продлевать контракт с бывшими коллегами и просто перестала выходить на связь, при этом продолжая выступать.
„Мы много лет пытались договориться мирно, готовы были сотрудничать, но Маргарита решила жульничать“, — посетовал Горбашов.