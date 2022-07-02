На 102-м году жизни умер мультипликатор Леонид Шварцман

Шварцман с 1948 года работал на киностудии „Союзмультфильм“, в 1951-м окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым, с 1963 года стал работать самостоятельно, а с 1975-го — как режиссер.

Шварцман как художник-постановщик принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова „Крокодил Гена“. Он также работал над мультфильмами „Снежная королева“, „Дядя Степа — милиционер“, „Аленький цветочек“, „38 попугаев“ и „Котенок по имени Гав“. Можно выделить серию мультфильмов „Осторожно, обезьянки!“, которую Шварцман не только создавал как художник, но и „почучаствовал“ лично: его образ был использован при рисовке одного из грабителей.