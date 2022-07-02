ВИДЕО | Алла Пугачева с детьми обнаружилась на пляже в Юрмале

В распоряжении журналистов оказалось видео, в котором Алла Пугачева вместе с детьми, 8-летними Лизой и Гарри, и няней прогуливается по пляжу в латвийском курортном городе Юрмала. Максима Галкина с ними замечено не было.

Известно, что 22 июня Максим Галкин завершил концертный тур по Израилю. С 5 по 13 августа у шоумена запланированы концерты по странам Балтии.

Возможно, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми вернутся в Россию к началу учебного года. В сентябре Лиза и Гарри пойдут в третий класс Первой Московской гимназии — частной школы, расположенной недалеко от их семейного замка в деревне Грязи.