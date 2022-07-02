02.07.2022, 20:19
ВИДЕО | Алла Пугачева с детьми обнаружилась на пляже в Юрмале
ФОТО: Youtube
Народная артистка СССР Алла Пугачева улетела из Израиля в Латвию.
В распоряжении журналистов оказалось видео, в котором Алла Пугачева вместе с детьми, 8-летними Лизой и Гарри, и няней прогуливается по пляжу в латвийском курортном городе Юрмала. Максима Галкина с ними замечено не было.
Известно, что 22 июня Максим Галкин завершил концертный тур по Израилю. С 5 по 13 августа у шоумена запланированы концерты по странам Балтии.
Возможно, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми вернутся в Россию к началу учебного года. В сентябре Лиза и Гарри пойдут в третий класс Первой Московской гимназии — частной школы, расположенной недалеко от их семейного замка в деревне Грязи.