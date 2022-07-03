Фесьтваль в Карловых Варах. Солдат Лиля
1 июля в Чехии стартовал Карловарский Международный кинофестиваль. Невзирая на традиционные красные дорожки, пышные наряды кинозвёзд и бурные беззаботные вечеринки, для истинных ценителей искусства фестиваль начался не с ярмарки тщеславия, но с просмотра драмы молодого украинского режиссёра Максима Наконечного „Видение бабочки“.
Фильм ранее принимал участие в секции „Особый взгляд“ Международного кинофестиваля в Каннах. На Карловарском киносмотре картина заявлена в престижной программе „Горизонты“, где, наряду с другим будут показаны ленты таких мастеров экрана как Мантас Кведаравичус, Ежи Сколимовский, Пак Чхан Ук, Сергей Лозница.
Украина, за несколько месяцев до начала „спецоперации“. На Донбассе не утихают бои. Лиля — бесстрашная девушка-солдат, сражающаяся наравне с мужчинами в качестве наводчика самолёта-беспилотника. Её позывной – Бабочка. После нескольких месяцев мучительного плена Лилю обменивают на солдат ДНР. В клинике истерзанная Бабочка узнаёт о том, что беременна. Муж Антон — участник АТО и боец отряда „Бахмут“ — настаивает на аборте, так как не готов терпеть в своём доме ребёнка врага-насильника. Но Лиля, видавшая на войне кровь и смерть, не в силах убить неродившееся дитя…
Лента была создана автором задолго до начала полномасштабной войны в Украине. Однако во многом оказалась пророческой. В одном из снов героиня видит разбомбленный Киев, стоя на одной из площадей города перед огромной воронкой, оставленной ракетой. А вокруг разрушенные бомбами дома, торговый центр, стадион… Кадр словно взят из сегодняшней колонки новостей. Как и образы героев. Чтобы максимально создать ощущение пульсирующей жизни, режиссёр решает некоторые сцены в стиле Инстаграм-сторис — с „зависающей“ картинкой, распадающейся на пиксели, уходящим фокусом и всплывающими комментариями.
Удивительно точна в образе Лили двадцатидвухлетняя Маргарита Бурковская. Обладательница прекрасных длинных волос, актриса согласилась ради роли пожертвовать не только ими, но и своей женственностью, придумав героине максимально жёсткий брутальный образ. Скупая мимика, рубленая пластика, долгий тяжёлый потухший взгляд… Её Лиля — это рваная рана, кровоточащая порушенным достоинством, пытками, непониманием близких людей. Однообразная агрессия партнёра Любомира Валивоца в образе Антона лишь оттеняет тонкую, точную игру Бурковской, носящей в кадре камуфляж как вторую кожу.
Сдержанный глубокий финал фильма перекликается с хрестоматийным „Повелителем бури“ Кэтрин Бигелоу, а сама история, очевидно, была вдохновлена судьбой легендарной Надежды Савченко — капитана вооружённых сил Украины, наводчицы, попавшей в плен и прошедшей долгий трудный путь к освобождению. Об этом и многом другом читайте в интервью с автором сценария и режиссёром фильма Максимом Наконечным в наших следующих публикациях.