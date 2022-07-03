Фесьтваль в Карловых Варах. Солдат Лиля

Фильм ранее принимал участие в секции „Особый взгляд“ Международного кинофестиваля в Каннах. На Карловарском киносмотре картина заявлена в престижной программе „Горизонты“, где, наряду с другим будут показаны ленты таких мастеров экрана как Мантас Кведаравичус, Ежи Сколимовский, Пак Чхан Ук, Сергей Лозница.

Украина, за несколько месяцев до начала „спецоперации“. На Донбассе не утихают бои. Лиля — бесстрашная девушка-солдат, сражающаяся наравне с мужчинами в качестве наводчика самолёта-беспилотника. Её позывной – Бабочка. После нескольких месяцев мучительного плена Лилю обменивают на солдат ДНР. В клинике истерзанная Бабочка узнаёт о том, что беременна. Муж Антон — участник АТО и боец отряда „Бахмут“ — настаивает на аборте, так как не готов терпеть в своём доме ребёнка врага-насильника. Но Лиля, видавшая на войне кровь и смерть, не в силах убить неродившееся дитя…

Лента была создана автором задолго до начала полномасштабной войны в Украине. Однако во многом оказалась пророческой. В одном из снов героиня видит разбомбленный Киев, стоя на одной из площадей города перед огромной воронкой, оставленной ракетой. А вокруг разрушенные бомбами дома, торговый центр, стадион… Кадр словно взят из сегодняшней колонки новостей. Как и образы героев. Чтобы максимально создать ощущение пульсирующей жизни, режиссёр решает некоторые сцены в стиле Инстаграм-сторис — с „зависающей“ картинкой, распадающейся на пиксели, уходящим фокусом и всплывающими комментариями.