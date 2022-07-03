„Самочувствие неважное“: Егор Крид госпитализирован

„Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… Это моя „хата“ на выходные. Я, обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами. [Мой день] начался день рано — в 6:00 утра. В течение дня вырубался между приемами, а cегодня был даже сеанс гипноза“, — написал Крид.