Шоубиз
03.07.2022, 12:53

„Самочувствие неважное“: Егор Крид госпитализирован

 
Егор Крид
Егор Крид
ФОТО: Youtube

Рэпер Егор Крид признался подписчикам Telegram-канала, что его госпитализировали. Днем ранее музыкант жаловался на „неважное“ самочувствие.

„Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… Это моя „хата“ на выходные. Я, обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами. [Мой день] начался день рано — в 6:00 утра. В течение дня вырубался между приемами, а cегодня был даже сеанс гипноза“, — написал Крид.

Он оценил свое самочувствие как „пойдет“, но находиться в больнице ему „скучновато“. Причину госпитализации музыкант не уточняет.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии