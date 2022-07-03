Умер патриарх театральной и киноражиссуры Питер Брук

Питер Брук считается одним из ведущих представителей авангарда в сценическом искусстве прошлого века. Одной из первых громких театральных работ Питера Брука стал спектакль „Ромео и Джульетта“ 1947 года. В нем режиссер воплотил концепцию „пустого пространства“, убрав большинство декораций со сцены за полчаса до премьеры.

В СССР ставили его спектакли „Гамлет“, „Король Лир“ и „Вишневый сад“. Кроме того, международный театральный фестиваль имени Чехова в разные годы представил в Москве три спектакля Брука — „О дивные дни“, „Сизве Банзи умер“ и „Великий инквизитор“.

Среди наиболее известных фильмов Питера Брука: „Повелитель мух“ и „7 дней. 7 ночей (Модерато кантабиле)“, номинировавшиеся на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, а также „Махабхарата“, „Трагедия Гамлета“, „Встречи с замечательными людьми“.