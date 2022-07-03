ВИДЕО | Максим Галкин присоединился к семье в Латвии

„Вот такой замечательный юрмальский закат“, — сказал Галкин в ролике на фоне Рижского залива.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Пугачева вместе с 8-летними Лизой и Гарри в сопровождении няни прогуливается по пляжу в Юрмале. Галкина с ними замечено не было.