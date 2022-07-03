03.07.2022, 19:43
ВИДЕО | Максим Галкин присоединился к семье в Латвии
ФОТО: Youtube
Шоумен Максим Галкин прилетел из Израиля в Латвию вслед за своей супругой Аллой Пугачевой и детьми. Он опубликовал в Instagram видео с прогулки по пляжу в Юрмале.
„Вот такой замечательный юрмальский закат“, — сказал Галкин в ролике на фоне Рижского залива.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Пугачева вместе с 8-летними Лизой и Гарри в сопровождении няни прогуливается по пляжу в Юрмале. Галкина с ними замечено не было.
Через месяц (точнее, 5 августа) начнётся гастрольный тур Максима Галкина по странам Балтии.