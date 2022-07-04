Свежо! Нурлан Сабуров назвал на коцерте Собчак лошадью, она ответила

Поскольку Ксения Собчак со стендапом не выступает, ответ пришлось дать в Телеграме. „Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и „острый“, а как про главное, так „у меня ипотека“, — высмеяла она комика.