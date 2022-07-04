Свежо! Нурлан Сабуров назвал на коцерте Собчак лошадью, она ответила
Стендап-комик Нурлан Сабуров грубо высказался в адрес журналистки Ксении Собчак. Во время сольного концерта „Принципы“, который проходил в Ледовом Дворце „Арена Балашиха“, он назвал телеведущую „лошадью“ и употребил по отношению к ней матерные слова.
„Давайте об очевидном. Собчак — лошадь, — заявил Нурлан, добавив к своему заявлению нецензурную лексику. — Давайте закрепим“.
Поскольку Ксения Собчак со стендапом не выступает, ответ пришлось дать в Телеграме. „Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и „острый“, а как про главное, так „у меня ипотека“, — высмеяла она комика.
Напомним, весной Нурлан гастролировал по США и принципиально отказывался отвечать про войну в Украине. На прямой вопрос, боится ли он, Сабуров честно ответил согласием.