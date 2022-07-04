Дарья Мороз раскрыла причины развода с Константином Богомоловым

Среди поклонников распространялись слухи, что кинематографист ушел от бывшей возлюбленной к нынешней супруге Ксении Собчак, на которой женился спустя год после развода. Однако Мороз объяснила, что инициатором расставания была именно она. „Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир“, — поделилась артистка.