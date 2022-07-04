Дарья Мороз раскрыла причины развода с Константином Богомоловым
Актриса Дарья Мороз в эфире YouTube-шоу „Скажи Гордеевой“ рассказала, почему развелась с режиссером Константином Богомоловым. Всё оказалось не совсем так, как считали поклонники.
Среди поклонников распространялись слухи, что кинематографист ушел от бывшей возлюбленной к нынешней супруге Ксении Собчак, на которой женился спустя год после развода. Однако Мороз объяснила, что инициатором расставания была именно она. „Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир“, — поделилась артистка.
Также экс-жена Богомолова рассказала, что у него довольно непростой характер, из-за чего у бывших партнеров случались конфликты. Как утверждает Мороз, из-за постоянных конфликтов интересов было трудно найти общий язык.
Дарья Мороз и Константин Богомолов состояли в браке около восьми лет. У бывших супругов есть общая дочь Анна.