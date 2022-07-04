Шоубиз
04.07.2022, 16:30

ВИДЕО | „Я знал, что ракеты вернутся“: Noize MC об обстреле родного Белгорода

 
Noize MC
Noize MC
ФОТО: Youtube

Российский рэпер Noize MC выступил на концерте в Ташкенте. Во время своего выступления он вспомнил Киев, который недавно обстреляли российские войска, а также практически уничтоженные украинские города — Бучу и Мариуполь, — пишет UNIAN.

„Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Война – омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться не начавшись“, – сказал Noize MC.

Также Noize MC исполнил свою песню на украинском языке „Вуду“. В этот момент публика скандировала „Нет войне!“.

Стоит напомнить, что с первых дней агрессии рэпер осуждает войну. Более того, он вместе со своей коллегой Монеточкой организовал благотворительные концерты для помощи Украине.

RusDelfi
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