04.07.2022, 16:30
ВИДЕО | „Я знал, что ракеты вернутся“: Noize MC об обстреле родного Белгорода
„Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Война – омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться не начавшись“, – сказал Noize MC.
Также Noize MC исполнил свою песню на украинском языке „Вуду“. В этот момент публика скандировала „Нет войне!“.
Стоит напомнить, что с первых дней агрессии рэпер осуждает войну. Более того, он вместе со своей коллегой Монеточкой организовал благотворительные концерты для помощи Украине.